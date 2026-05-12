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Fiesta popular

La lluvia no empaña la fiesta da Sementeira

Las actividades se mantuvieron los tres días

Momento de la sementeira, este domingo en Corzáns. | JUAN CARLOS PÉREZ

Momento de la sementeira, este domingo en Corzáns. | JUAN CARLOS PÉREZ

D. P.

Ponteareas

La Festa da Sementeira de Corzáns volvió a demostrar el fin de semana su capacidad de convocatoria y su arraigo popular. A pesar de la lluvia, la celebración se desarrolló con gran éxito de participación, especialmente durante la jornada del domingo, cuando cientos de vecinos y visitantes llenaron los espacios de la fiesta para disfrutar de una de las citas etnográficas más destacadas de la comarca.

Los vecinos y vecinas de Corzáns recrearon las antiguas labores del campo, recuperando oficios, herramientas y costumbres ligadas al trabajo agrícola.

La música volvió a ser otro de los grandes atractivos de la celebración, con numerosas actuaciones que animaron el ambiente durante todo el fin de semana.

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Uno de los momentos más destacados fue el pregón inaugural, que corrió a cargo de varios miembros de la Cofradía del Chuletón. Sobre el escenario estuvieron rostros muy conocidos como Sergio Pazos, Fernando Romay, Concha Crespo, Aarón Guerrero, Iñaki Cano, Miguel Ortiz y Manu Baqueiro, a quienes se unió también Ramón Arangüena. Con un tono cercano, divertido, no defraudaron.

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