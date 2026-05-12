Fiesta popular
La lluvia no empaña la fiesta da Sementeira
Las actividades se mantuvieron los tres días
La Festa da Sementeira de Corzáns volvió a demostrar el fin de semana su capacidad de convocatoria y su arraigo popular. A pesar de la lluvia, la celebración se desarrolló con gran éxito de participación, especialmente durante la jornada del domingo, cuando cientos de vecinos y visitantes llenaron los espacios de la fiesta para disfrutar de una de las citas etnográficas más destacadas de la comarca.
Los vecinos y vecinas de Corzáns recrearon las antiguas labores del campo, recuperando oficios, herramientas y costumbres ligadas al trabajo agrícola.
La música volvió a ser otro de los grandes atractivos de la celebración, con numerosas actuaciones que animaron el ambiente durante todo el fin de semana.
Uno de los momentos más destacados fue el pregón inaugural, que corrió a cargo de varios miembros de la Cofradía del Chuletón. Sobre el escenario estuvieron rostros muy conocidos como Sergio Pazos, Fernando Romay, Concha Crespo, Aarón Guerrero, Iñaki Cano, Miguel Ortiz y Manu Baqueiro, a quienes se unió también Ramón Arangüena. Con un tono cercano, divertido, no defraudaron.
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