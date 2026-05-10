Espantapájaros contra el abandono del alumnado

Las calles de Vigo acogieron esta semana una multitudinaria manifestación en la que profesores, familias y alumnado alzaron la voz en defensa de la educación pública. Estos actos reivindicativos sobre la falta de docentes especializados para atender a alumnos con diversidad y ratios abusivas son reiterados en toda Galicia, donde la comunidad educativa, además de convocar huelgas y manifestaciones, tira de ingenio para hacerse escuchar. Un ejemplo es el IES Val do Tea, en Ponteareas, que ha copiado la intervención del artista Reijo Kela «The Silent People», que instaló en un millar de espantapájaros en un campo próximo a la localidad finlandesa de Soumussalmi. Con esta acción, la comunidad educativa de Ponteareas quiere hacer un paralelismo entre «la gente silenciada» y el «alumnado abandonado».

«Nos pareció muy adecuado para representar el abandono en la educación pública», explica Adelia Troncoso, docente en el instituto Val do Tea e impulsora de esta iniciativa artista y reivindicativa, que se instaló en los exteriores del centro educativo. Aunque no son tantos espantapájaros como los que plantó Reijo Kela en Soumussalmi, la intervención llama la atención e invita a la reflexión.

Participantes en la protesta del instituto con los espantapájaros. / ANXO GUTIÉRREZ

«El alumnado en aulas masificadas no son personas, son considerados números, estadísticas, y eso no es lo que queremos para nuestra educación pública», reivindican desde el centro, explicando que, según la normativa vigente, las aulas pueden acoger hasta 30 alumnos en la ESO y superar esa cifra en Bachillerato, muy por encima de otros sistemas educativos europeos. «Esta situación, unida a la falta de personal especializados, repercute directamente en la calidad de la atención educativa», recalcan desde el IES Val do Tea, que a través de esta intervención pretende «hacer visible una realidad que suele pasar desapercibida: la dificultad de ofrecer una atención individualizada en un contexto de recursos limitados».

Noticias relacionadas

Aunque el significado de la intervención artística de Reijo Kela es un misterio, pues el autor se ha negado a dar una explicación oficial sobre lo que representa este ejército de espantapájaros, dejando la interpretación al espectador, en el caso del IES Val do Tea, su intención es clara: abrir un espacio de reflexión colectiva sobre el modelo educativo actual y la importancia de situar al alumnado en el centro del sistema.