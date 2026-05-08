Sementeira e Música tendrá dos carpas y puestos de comida

La fiesta Sementeira e Música de Corzás, en Salvaterra de Miño, comienza hoy en el parque de Muiño da Ponte con un amplio programa de actividades y la previsión de reunir a centenares de asistentes durante todo el fin de semana. Ante la posibilidad de lluvia, la organización decidió instalar dos carpas gigantes para garantizar el desarrollo de los actos previstos.

El recinto contará con varios puestos de comida, abiertos todo el día, y, además, se pondrá a la venta pan de maíz tradicional elaborado con el grano sembrado durante la edición de 2025. La siembra de este año tendrá lugar el domingo, después de la labranza realizada con bueyes del país, recuperando así una de las estampas más tradicionales .

Según explicaron Fran Sousa, Gordillo, y Janira Groba, el maíz cultivado se cuida durante todo el año y, tras la recogida organizada por la asociación en otra pequeña celebración, se prepara para convertirlo en broas. Lucita, una vecina de 82 años, se encarga de fermentar y elaborar el pan para este fin de semana, mientras que Felipe, otro integrante del colectivo, molió el maíz el pasado domingo.

La programación musical comenzará esta noche con Bareixa, Storrentos y el DJ Sapoconcho Sem Poncho. Mañana sábado habrá concentración de tractores clásicos, talleres infantiles, artesanía y actuaciones de SÉS, Meizoi, Os Varuncas, Kortalumes, Orquestra Bravú Xangai, Caimán do Río Tea y los DJs de la Duendeneta. El domingo regresarán las labores tradicionales, las olimpiadas agrícolas y conciertos de Sons da Raia, Naiama, Os Carunchos, Hijos de Puchini, os Festicultores Troupe o Sons das Tabernas. La cita contará además con intérprete de lengua de signos.

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Los pregoneros de esta edición están vinculados a la Cofradía do Txuletón del CEO de Discarlux, José Portas. Entre ellos figuran Sergio Pazos, Fernando Romay, Concha Crespo, Aarón Guerrero, Iñaki Cano, Miguel Ortiz, Manu Baqueiro,Ruben Riós y Poty. n