Ponteareas programa más de 60 actos para celebrar Corpus Christi

El Concello de Ponteareas presentó ayer la programación cultural que amenizará la espera de la fiesta de Corpus Christi. Serán más de 60 actos pensados para todos los públicos, que tendrá lugar entre el 14 de mayo y el 5 de julio. «Este año tenemos un programa que refleja la dimensión real de nuestro Corpus: no es un solo día, es una celebración de ocho semanas que implica a toda la villa. Invitamos a Galicia y al mundo a venir a Ponteareas para comprobar por qué esta fiesta es única», destacaron desde el gobierno local.

El 14 de mayo se estrenará el programa de actos con una conferencia sobre el misterio de la Eucaristía y, al día siguiente, será la apertura de los portales alfombristas con la actuación de Lucía Pérez en la Plaza de Bugallal. Desde ese momento hasta el 7 de junio, los portales alfombristas se convertirán en palco de más de una decena de grupos folclóricos llegados de toda Galicia.

En lo que resta de mes de mayo, destaca el concierto del trigésimo aniversario de la Banda de Música Reveriano Soutullo el día 24 y la exposición fotográfica «Corpus Christi, a paixón dun pobo», que recorrerá los locales comerciales de la villa durante todo el mes.

El 31 de mayo empezará la cuenta atrás definitiva para disfrutar de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. A las 12.30 horas se inaugurará la exposición «Corpus en Flor» en el Auditorio Reveriano Soutullo, y a las 13 horas Rafael Carracedo leerá el pregón de Corpus, acompañado por el Quinteto Revirando.

Del 1 al 6 de junio la programación será diaria, hasta llegar al sábado 6 de junio, cuando los alfombristas iniciarán la confección de los tapices florales por las calles del centro urbano, consolidando así una tradición que marca la identidad de Ponteareas.

El domingo, 7 de junio, la villa se despertará cubierta de alfombras florales, por las que pasará la procesión de Corpus Christi, este año cantada por la Coral do Sportivo y acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores de Zamora. Ya por la tarde, el desfile de carrozas dará paso a una noche de fiesta con las orquestas América en la Plaza de Bugallal y Panorama City en la Plaza Mayor. A medianoche habrá lanzamiento de fuegos artificiales y el lunes 8, festivo local, las orquestas que amenizarán la verbena son Los Satélites y París de Noia.

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Durante este acto de presentación del programa festivo, la alcaldesa, Nava Castro, aprovechó para reiterar su mano tenida a los alfombristas y la intención del Concello de buscarles un local que se ajuste a sus necesidades.