Conflicto
Intentan frenar la demolición de la escuela infantil de Ponteareas
Ponteareas
Miembros de la Plataforma Ciudadana Demolición Non intentaron frenar ayer por la mañana la obra de derribo del edificio que hasta hace poco ocupaba la escuela infantil de Ponteareas. Algunos vecinos, junto miembros del BNG, PSOE y PeC de Ponteareas, se personaron en contra del derribo y fue necesario la intervención de la Guardia Civil y Policía Local.
Desde el Concello aclaran que las obra son legales, «tenemos contrato, dirección de obra y plan de seguridad y de salud aprobado».
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