La demolición de la escuela infantil de Ponteareas crea una brecha con los alfombristas

La demolición del edificio que ocupaba la escuela infantil de Ponteareas ha abierto una brecha entre la Asociación de Alfombristas Corpus Christi y el Concello de Ponteareas. La entidad reclamó la cesión de dicho inmueble para crear un centro de interpretación, pero esta propuesta interfiere en los planes del gobierno local, que ya ha iniciado su derribo para ampliar el parque de Feira Vella y crear un gran espacio verde en el centro urbano. En su lugar, el Concello ofreció negociar otras opciones, las iniciales ya han sido rechazadas por unanimidad por el colectivo alfombrista, que las considera «totalmente inadecuadas». Con todo, el gobierno que dirige Nava Castro insiste en que tienen la puerta abierta al diálogo, para buscar juntos la mejor alternativa.

Las opciones que ofreció el gobierno municipal eran el edificio del actual centro de salud (cuando quede vacío) y varias parcelas situadas en la zona de desarrollo urbanístico en el entorno del Eroski. Desde la asociación rechazan estas propuestas porque «evidencian una clara falta de compromiso con una de las tradiciones más emblemáticas de la villa». En este sentido, defienden que el futuro centro de interpretación debe ubicarse en pleno casco urbano, integrado en la vida social y cultural de Ponteareas, y no relegado al extrarradio, donde perdería visibilidad, sentido y capacidad de dinamización.

Ante esta situación, la Asociación vuelve a exigir la cesión provisional de la antigua escuela infantil y reclama la «paralización inmediata» de su demolición mientras no exista una alternativa real. Igualmente, también están abiertos a negociar y proponen otras opciones que consideran viables, como la habilitación de la planta baja del actual mercado municipal o la adquisición del local del antiguo Comercial Tea.

Por todo ello, estudian diversas medidas, entre ellas, no participar en los actos institucionales organizados por el Concello, así como impedir la visita del gobierno municipal a los portales durante la noche de Corpus.

Aún así, el gobierno de Nava Castro insiste en tenderles la mano, aclarando que las propuestas realizadas no eran «opciones cerradas» sino ejemplos de oportunidades. «Los alfombristas deben disponer de un espacio que se adapte a sus necesidades», reconoce el Concello, mostrando su disposición a «articular un convenio de colaboración que dé una respuesta estable y duradera a los requerimientos de este colectivo tan relevante para el municipio».

La alcaldesa de Ponteareas subrayó que desde la llegada del actual gobierno municipal nunca se había trasladado esta petición por parte de los alfombristas hasta el pasado 11 de abril y destacó que en todas las reuniones mantenidas con el colectivo y en los escritos registrados anteriormente no figuraba esta solicitud.

La regidora insistió en que lo importante ahora es encontrar la mejor solución posible para todas las partes.

El Concello recuerda que apuesta por recuperar el espacio de la antigua guardería para uso público con la ampliación del parque de Feira Vella.