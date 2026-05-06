Ponteareas agrandará el parque de Feira Vella con la parcela de la escuela

El gobierno local de Ponteareas, que dirige Nava Castro, llevará a cabo una actuación para reordenar y ampliar el parque de Feira Vella usando para ello la parcela de la actual escuela infantil municipal, que ha quedado sin uso. El proyecto para esta obra, que creará un parque de unos 10.000 metros cuadrados, aún no se ha concluido pero la demolición del edificio se ha iniciado.

El inmueble fue solicitado por la Asociación de Alfombristas de Ponteareas crear el Centro de Interpretación del Corpus Christi y habilitar espacios de trabajo, pero el gobierno local lo ve inviable al chocar de lleno con su plan de aumento de zonas verdes en el centro urbano para disfrute de todas las vecinas y vecinos. Con todo, en una carta remitida a la asociación a la que ha tenido acceso FARO DE VIGO, la alcaldesa se muestra dispuesta a ceder otros espacios a corto y medio plazo.

El Concello destaca que el inmueble, construido en 1973, carece de valor arquitectónico y no posee un arraigo significativo en la villa, por lo que su conservación no se considera prioritaria. En cambio, su demolición permitirá recuperar un espacio clave en la entrada al centro urbano, facilitando una reorganización del entorno acorde con los objetivos municipales. Este hecho es centro de centro de polémica, ya que los grupos de la oposición municipal creen que el inmueble debe seguir en pie y han comenzado a convocar movilizaciones, al entender que podía consensuarse un uso para el mismo.

Para el gobierno municipal, la demolición se realiza por la necesidad de utilizar la parcela dentro del plan de infraestructura verde de Ponteareas. La parcela del inmueble habilitada como zona verde dará continuidad al parque de Feira Vella y conectará con el nuevo mercado municipal MercaTea. De este modo, se creará un corredor público más accesible, atractivo y pensado para el uso ciudadano.

El proyecto busca mejorar la calidad urbana mediante la integración de espacios actualmente fragmentados. Entre sus objetivos destacan embellecer una de las principales entradas al centro, unificar áreas clave del municipio y aumentar la calidad ambiental. «Además, esta intervención permitirá incrementar las zonas verdes, favorecer la biodiversidad y avanzar en la renaturalización del entorno urbano», explicó a FARO la alcaldesa. El Concello subraya que esta actuación «contribuirá a mejorar el confort urbano, reducir el efecto isla de calor y generar un entorno más saludable». También se enmarca dentro de una visión global de transformación de la villa hacia un modelo más sostenible y orientado a las personas.

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En la respuesta a la petición de la Asociación de Alfombristas, el gobierno local ha reconocido el valor cultural de esta tradición ligada al Corpus Christi y «el compromiso, esfuerzo y dedicación de los alfombristas, pieza esencial para la conservación y proyección de esta tradición reconocida a nivel internacional».