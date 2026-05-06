Pesca una trucha de 3,6 kilos en el río Tea tras una intensa «pelea»

«Pura adrenalina», así describe César Lage como se sintió tras sacar de aguas del Tea una trucha de 3,6 kilogramos y 82 centímetros. «Es un buen bicho», celebra, aunque no es el mayor ejemplar de su palmarés, en el despuntan un salmón de 7,600 kg y otra trucha de unos cuatro kilos hace unos años.

El ponteareano, de 40 años, logró la pieza las una intensa «pelea» en la tarde del martes en el coto de Fillaboa, que abarca unos 3,3 kilómetros de río. «Es un ejemplar bastante bueno, aunque tengo dudas de si se trata de una trucha o de un reo», explica este aficionado al que la pesca le viene de familia. «Empecé a los seis años. Mi abuelo, mi padre, mis tíos… son todos pescadores», apunta.

César Lage exhibe la gran captura. / Cedida: César Lage

Temporada de pesca

La temporada de pesca de trucha en nuestra comunidad empezó el 15 de marzo y se extenderá hasta el 31 de julio. Con respecto al reo, el período general abarca del 1 de mayo al 31 de julio, prolongándose hasta el 30 de septiembre en algunos cotos.

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No se ha permitido para este año la pesca de salmón, con la imposición de veda en todos los ríos gallegos debido a los bajos indicadores de abundancia.