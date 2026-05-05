El CEO de Discarlux protagoniza un corto en la Festa da Sementeira

La Festa da Sementeira alcanza este año su mayoría de edad con una propuesta tan simbólica como emotiva: un cortometraje promocional en el que José Portas, CEO de Discarlux, se convierte en uno de los actores principales. Asiduo a esta celebración, Portas mantiene un fuerte vínculo con sus raíces y, aunque está afincado en Madrid, donde fundó en 2005 —junto a Carlos Ronda— un auténtico imperio en la distribución de carne, es natural de la parroquia de Meder, en Salvaterra de Miño.

Bajo el título «Somos nós», la Organización Cultural Quinta do Piñeiro apuesta por el lenguaje del cine para trasladar la esencia de su fiesta más emblemática. Esta pieza audiovisual, cargada de retranca, rinde homenaje a todas las personas que han contribuido a lo largo de los años a construir esta gran celebración.

Noticias relacionadas

El cortometraje cuenta también con la participación de miembros de la propia asociación como Marcos Estévez, Vanesa Estévez, Francisco Sousa «Gordillo», Jennifer Gómez, Francisco Iglesias, Cristina Álvarez, Rubén Barbeito y Janira Núñez.