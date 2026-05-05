9 kilómetros que dan fuerzas a Samu

Más de 900 personas participaron este domingo en el Trail Orixes de Mondariz. Cada atleta corrió con su propio objetivo. Algunos para mejorar sus marcas personales, otros para demostrarse a sí mismos que podrían completar la prueba y muchos para hacer suya la frase de «lo importante es participar». Entre todos, también hubo seis bomberos del parque de Ponteareas que corrieron con un objetivo común: enviar fuerzas a Samuel González, el ciclista atropellado el 19 de abril en Mondariz por un conductor que triplicaba la tasa de alcoholemia.

Vestidos con una camiseta que ponía «Forza Samu!!!», los bomberos de Ponteareas quisieron homenajear a su compañero, en ese momento aún hospitalizado a causa de las graves lesiones que sufrió al ser embestido por un vehículo que acabó incendiado en la N-120, entre Mondariz y Covelo. La recompensa más grande de estos seis atletas no llegó al cruzar la meta, sino ayer, cuando el padre de su compañero los llamó para informarles de que le habían dado el alta hospitalaria a Samuel. «Es un milagro», contaba ayer a este periódico Roberto Castro, jefe de bomberos de Ponteareas, recordando el grave accidente.

En el centro, Samuel, visitando a sus compañeros tras recibir el alta, ayer. / D.P.

La iniciativa surgió a raíz de algunos compañeros del parque de bomberos de Ponteareas que ya tenían previsto participar en el Trail Orixes de Mondariz. Propusieron correr en honor a Samuel, y a ellos se unieron otros compañeros y familiares del ciclista. En este sentido, el jefe de la plantilla, Roberto Castro, agradece a la organización del Trail su colaboración, pues se inscribieron fuera de plazo. Entre las diferentes categorías disponibles, el equipo «Forza Samu!!!» participó en la distancia de 9 km, debido a que algunos de los integrantes tenían que entrar de turno a las 14 horas y no podían demorarse demasiado. Además, el equipo quiso correr unido, para hacerle llegar todo su apoyo y cariño a su compañero hospitalizado.

Fueron 9 kilómetros en los que la organización del Trail Orixes de Mondariz invita a conocer el patrimonio etnográfico, arqueológico y paisajístico del entorno, pero en el que este grupo de bomberos y amigos de Samu visibilizaron con cada zancada la necesidad de ser prudentes al volante y cumplir con las normas de tráfico.

En este sentido, cabe recordar que el conductor del vehículo que arrolló al campeón gallego de ciclocross, Samuel González, mientras entrenaba por las carreteras del Condado, está siendo investigado por cuatro delitos: conducción temeraria, lesiones graves por imprudencia, conducción bajo los efectos del alcohol y negativa a someterse a la prueba de contraste que los agentes de la Guardia Civil quisieron practicarle una vez dio positivo en el primer test de alcoholemia. También merece la pena mencionar que fueron sus propios compañeros de trabajo los que tuvieron que asistir a Samuel tras el accidente, pues el coche del conductor que causó el suceso se incendió y llamaron a los bomberos de Ponteareas para apagar el fuego.

La de aquel domingo es una llamada que nadie quiere recibir, pero que contrasta con la buena noticia que les dio ayer el padre de Samuel, avisándoles de que, tras dos semanas hospitalizado, el joven bombero vuelve a casa. Aunque el proceso de recuperación será largo, podrá encararlo mejor en el calor del hogar y habiendo recibido el apoyo que sus compañeros del parque de bomberos de Ponteareas, a los que visitó ayer por la tarde tras recibir el alta hospitalaria. «Samuel está disputando su propia carrera», contó a FARO su padre, Óscar González, agradeciendo todas las muestras de cariño recibidas.