Ponteareas inicia los trámites para hermanarse con Monçao y Rabat

El Concello de Ponteareas ha iniciado los trámites para hermanarse con las localidades de Monçao (Portugal) y Rabat (Malta); dos municipios que comparten con Ponteareas la tradición alfombrista del Corpus. En el caso de Monçao, el respaldo del pleno fue unánime, mientras que no sucedió lo mismo con Rabat, que solo contó con los votos a favor del gobierno local, al entender la oposición que no existe un vínculo suficientemente fuerte y prolongado en el tiempo que justifique dicho hermanamiento.

Ponteareas, que lleva más de 40 años hermanada con la localidad tinerfeña de La Orotava, quiere impulsar la visibilidad del municipio en el exterior con estos dos nuevos hermanamientos; ambos relacionados también con la tradición de Corpus Christi. La aprobación en pleno supone el inicio de los expedientes para dichos hermanamientos, que deberán ser ratificados por los plenos de Monçao y Rabat.

En el caso de Monçao, el vínculo que une al municipio portugués con Ponteareas es sólido. Los alfombristas lusos llevan 18 años confeccionando su propia alfombra efímera en la fiesta grande de Ponteareas; una visita que siempre le devuelven los ponteareanos. Por este motivo, todos los grupos políticos estuvieron a favor de iniciar este hermanamiento, que consideran una deuda pendiente, porque «hablar de Monçao es hablar de vecinos».

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Aunque el gobierno local llevó a pleno las dos propuestas juntas, la oposición pidió que se votaran por separado, pues no consideran el hermanamiento justificado en el caso de Rabat. En este sentido, el portavoz del gobierno, Francisco Jesús Represas, explicó que Ponteareas inició los contactos institucionales con Rabat a raíz de la visita del embajador de Malta al Corpus de Ponteareas el pasado año. Como en Monçao o La Orotava, Rabat comparte la tradición de elaborar una gran alfombra de flores frente a la Basílica de San Pablo en la fiesta de Corpus. Este elemento cultural compartido fue lo que animó al ejecutivo de Nava Castro a proponer el hermanamiento entre las dos villas, que iría mucho más allá y contemplaría intercambios artísticos, pues la villa maltesa, al igual que Ponteareas, cuenta con su propia residencia de artistas. Igualmente, la alcaldesa apuntó a posibles intercambios de jóvenes a Malta para practicar inglés. «Estamos convencidos de que traerá muchas cosas buenas para Ponteareas», defendió Represas, apuntando que este gobierno local «piensa en grande».