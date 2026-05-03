La plataforma de la N-120 pretende volver a las movilizaciones

La Plataforma por la Defensa de la Seguridad en la N-120 de Ponteareas ha advertido que retomará las movilizaciones si no es atendida por el delegado del Gobierno en Galicia. En un comunicado emitido ayer, el colectivo contó con el respaldo de todos los grupos municipales y reiteró la necesidad de una reunión urgente para conocer el estado del proyecto comprometido.

Desde el colectivo lamentan los muchos meses de silencio y la falta de respuesta, que consideran inaceptable por la peligrosidad de la vía. Advierten además que, de persistir esta situación, se desplazarán hasta la Delegación del Gobierno en A Coruña hasta ser escuchados. Asimismo, anuncian que volverán los cortes de carretera y las protestas ciudadanas ante la actual parálisis de las actuaciones previstas.

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Insisten en que es imprescindible avanzar con urgencia en una intervención clave para garantizar la seguridad de las personas usuarias de una de las principales vías del interior de Galicia. Para ello, reclaman transparencia informativa, plazos claros y compromiso político efectivo por parte del Ejecutivo. Recuerdan que la siniestralidad acumulada en este tramo exige medidas inmediatas y coordinadas con las administraciones locales, evitando nuevos retrasos que pongan en riesgo vidas humanas y la actividad económica de la comarca en los próximos meses.