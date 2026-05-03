El CEO de Discarlux protagoniza un corto para promocionar la Festa da Sementeira de Corzáns, en Salvaterra

La Festa da Sementeira alcanza este año su mayoría de edad con una propuesta tan simbólica como emotiva: un cortometraje promocional en el que José Portas, CEO de Discarlux, se convierte en uno de los actores principales. Asiduo a esta celebración, Portas mantiene un fuerte vínculo con sus raíces y, aunque está afincado en Madrid, donde fundó en 2005 —junto a Carlos Ronda— un auténtico imperio en la distribución de carne, es natural de la parroquia de Meder, en Salvaterra de Miño.

Bajo el título «Somos nós», la Organización Cultural Quinta do Piñeiro apuesta por el lenguaje del cine para trasladar la esencia de su fiesta más emblemática. Esta pieza audiovisual, cargada de retranca, rinde homenaje a todas las personas que han contribuido a lo largo de los años a construir esta gran celebración.

José Portas, Fran «Gordillo» (de los organizadores) y Rubén Riós. / FdV

El cortometraje cuenta también con la participación de miembros de la propia asociación como Marcos Estévez, Vanesa Estévez, Francisco Sousa «Gordillo», Jennifer Gómez, Francisco Iglesias, Cristina Álvarez, Rubén Barbeito y Janira Núñez, quienes se ponen frente a la cámara para recrear una reunión muy representativa del espíritu comunitario que define la fiesta.

Aunque en los últimos años realizan vídeos muy originales para promocionar la fiesta, el colectivo ha contado con la colaboración especial del cineasta de Pradolongo Rubén Riós, que se ha dejado entusiasmar por la fuerza que imprime esta asociación y su pasión por el proyecto. La pieza fue rodada durante la pasada edición del festival en distintos espacios del entorno, integrando el territorio como un elemento narrativo más. A través de escenas que evocan situaciones tradicionales, el cortometraje conecta con la memoria colectiva y las raíces culturales de Galicia, según el propio Riós. Además la producción cuenta con música original de O Caimán do río Tea «Vou tolear na sementeira», compuesta y grabada en 2024 como homenaje a esta fiesta.

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Desde la organización también han querido destacar la implicación de Josefa y Felipe, vecinos de la zona, que cedieron su vivienda para la grabación y participaron activamente en varias escenas. Su colaboración ejemplifica el carácter cercano y participativo que define la Festa da Sementeira.