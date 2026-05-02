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Ponteareas celebra la romería de A Picaraña

Cientos de personas subieron al monte

D. P.

Ponteareas

La romería de A Picaraña reunió ayer a numerosos asistentes en Ponteareas en una jornada festiva organizada por el Concello y las comunidades de montes.

Como es tradicional, la romería incluye la subida a pie desde Ponteareas a los parroquias que rodean al monte y la comida campestre.

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El programa incluyó una andaina competitiva desde el Complejo Álvaro Pino. La misa solemne se celebró al mediodía en la capilla. Durante el día hubo animación musical, un mercado agroecológico como complemento especial a esta tradición secular ponteareana.

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