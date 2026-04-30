Ponteareas nombra hijos predilectos a Alfonso Pexegueiro y Borja Gómez

El Concello de Ponteareas concederá la máxima distinción municipal a Alfonso Pexegueiro y a Borja Gómez. Los dos serán nombrados hijos predilectos de Ponteareas en un acto para el que todavía no hay fecha, pero sí muchas ganas, pues la aprobación de dicho reconocimiento en pleno consiguió el respaldo unánime de la Corporación. Todos los grupos políticos se deshicieron en halagos hacia Alfonso Pexegueiro y Borja Gómez, referentes culturales y deportivos, respectivamente, dentro y fuera de los límites municipales.

Alfonso Pexegueiro (Angoares, Ponteareas-1948) constituye una de las figuras más destacadas de la cultura gallega contemporánea, con una prolífica e innovadora obra centrada especialmente en el género de la poesía, aunque también experimentó con la narrativa, el teatro y hasta la pintura. El título de su primera obra, «Seraogna», publicada en 1976, es un guiño a su Angoares natal, lo que refuerza su figura relevante en la proyección cultural de la villa, motivo por el que será nombrado hijo predilecto de Ponteareas.

Borja Gómez. / Luz Iglesias

Por otro lado, Borja Gómez (Canedo, Ponteareas-2002), es un ciclista con síndrome de Down que ha roto todas las barreras que la sociedad le impone. Es miembro del Club Ciclista Ponteareas, de Discamino y en 2018, todavía cadete, se convirtió en el primer ciclocrossista con Down en participar en pruebas convencionales, junto a competidores sin discapacidad. Además, desde pequeño, ha estado vinculado a la tradición más identitaria de Ponteareas, el Corpus Christi. Por ser un referente para las personas con discapacidad, pero, sobre todo, por su esfuerzo y humildad, también se colgará la medalla de hijo predilecto de Ponteareas.

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Todos los grupos políticos de la Corporación coincidieron en la necesidad de reconocer de esta forma las trayectorias de Pexegueiro y Gómez. En este sentido, cabe apuntar que, para la aprobación de la concesión de hijo predilecto, se necesita el voto a favor de dos tercios del número de miembros de la Corporación. No hubo problema porque el acuerdo fue unánimee incluso el portavoz de Acip dijo que «es un día importante por ponernos todos de acuerdo».