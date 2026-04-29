Ponteareas demolerá el edificio de la guardería para crear una zona verde

El Concello de Ponteareas derribará el edificio que hasta este lunes ocupaba la escuela infantil municipal para crear una nueva zona verde que conecte el parque de Feira Vella con la nueva plaza de abastos Mercatea. «Esta actuación permitirá generar un corredor urbano continuo, mejorar la accesibilidad, aumentar el espacio público y avanzar hacia un modelo de villa más sostenible y saludable», explica el gobierno dirigido por Nava Castro.

La demolición del inmueble será inminente, pues sus instalaciones ya se encuentran en desuso y valladas por la empresa que se encargará de reducir el edificio a escombros. En este sentido, cabe indicar que este lunes inició su actividad la nueva escuela infantil, situada en el parque Ferro Ucha. Sobre esto se pronunció el BNG de Ponteareas, que en nota de prensa se atribuyó el mérito de la nueva infraestructura, cuya construcción fue posible, según el Bloque, gracias a la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) por parte del gobierno que formaron BNG y PSOE en 2021. «El PXOM ordena el suelo, pero las escuelas se hacen con gestión y decisión; y durante ocho años no se llevó a cabo esta infraestructura», le rebatió la alcaldesa.

Con la demolición del inmueble, el Concello de Ponteareas cierra la puerta a otras iniciativas propuestas para darle una segunda vida al edificio. No será ni centro de interpretación del Corpus Christi de Ponteareas como pedía la Asociación de Alfombristas, ni centro intergeneracional, como sugirió el PSOE, que proponía albergar bajo el mismo techo otra escuela infantil y un centro de día. Igualmente, también se pronunció sobre el futuro del edificio el BNG, que exige al gobierno local «frenar su demolición injustificada». Los nacionalistas reclaman «la apertura de un proceso de diálogo para definir sus usos posibles y evitar su demolición», y también recuerdan que, en la anterior legislatura, con el BNG en la Alcaldía, se realizaron en este inmueble unas obras de rehabilitación energética, con una inversión superior a los 100.000 euros.

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El gobierno local reconoce que «todas las propuestas son legítimas», pero señala que tienen en común el mantenimiento de un edificio obsoleto para usos concretos y limitados. Por eso se optó por una solución «más amplia y transformadora». «No se trata de eliminar un edificio, sino de ganar un espacio para todos los vecinos y vecinas», explica la alcaldesa, Nava Castro, avanzando que, en relación a la petición de la Asociación de Alfombristas, que reclamaban este espacio para almacenar sus materiales, el Concello «seguirá trabajando en alternativas que permitan dar respuesta a sus necesidades».