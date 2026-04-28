Salceda encarga la redacción de proyectos de saneamiento pendientes

El Concello de Salceda presentó ayer los proyectos de saneamiento que financiará a través del Perte que está redactando el Consorcio de Augas do Louro, con el fin último de dotar a toda la población de Salceda de saneamiento, siendo este uno de los trabajos contemplados dentro del proyecto para la mejora de la eficiencia y digitalización del ciclo urbano del agua, financiado con fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

En concreto, la redacción de los proyectos asciende a casi 227.000 euros. La estimación actual es que en Salceda faltan por sanear 612 viviendas, que necesitará de una inversión total de 7,5 millones de euros para construir los 33.798 metros de colector pendientes.

«Os proxectos das diferentes parroquias están preparados, e dende o equipo de goberno estamos a traballar xa na busca da financiación precisa para levalos a cabo. Seguiremos a traballar con Augas de Galicia, Confederación Hidrográfica, Deputación de Pontevedra, e todas aquelas administracións que levan amosado a súa boa disposición para seguir a financiar os traballos de saneamento en Salceda», adelanta la alcaldesa, Loli Castiñeira.

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Además de la regidora salcedense, estuvieron en la presentación el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; el presidente del Consorcio de Augas do Louro, Alejandro Lorenzo; el gerente del Consorcio, Rufino Rodríguez; el equipo de gobierno y las representantes de la empresa redactora.