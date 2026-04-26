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Ponteareas participa otra vez en «Formate na empresa»

D. P.

Ponteareas

Ponteareas participará por tercer año consecutivo en el programa «Fórmate na Empresa 2026», dirigido a mejorar la posibilidades de empleo de la juventud. El Concello vuelve a ser el único de Galicia seleccionado en esta iniciativa orientada a personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El plazo de solicitud estará abierto durante diez días hábiles, del 27 de abril al 11 de mayo. El programa permitirá la participación de doce jóvenes de entre 18 y 30 años, que realizarán estancias formativas en empresas.

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Las personas seleccionadas recibirán una bolsa mensual de 690,66 euros y formación complementaria. La concejala de Emprego, Silvia Fernández Táboas, destacó la conexión entre juventud y empresas, mientras la alcaldesa, Nava Castro, subrayó la apuesta por el talento local.

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