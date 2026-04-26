Hostelería
Pinchoterra cierra el viernes con éxito de público y pinchos
La semana pasada había alcanzado las 15.000 tapas servidas
Salvaterra de Miño
La III Ruta Pinchoterra de Salvaterra de Miño cerrará el viernes tras haber alcanzado un éxito de público y pinchos servidos sin precedentes. La semana pasada había alcanzado los 15.000 pinchos servidos, superando las cifras de 2025. En esta edición participan 24 locales con propuestas variadas y premios para las personas participantes.
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