Pinchoterra cierra el viernes con éxito de público y pinchos

La III Ruta Pinchoterra de Salvaterra de Miño cerrará el viernes tras haber alcanzado un éxito de público y pinchos servidos sin precedentes. La semana pasada había alcanzado los 15.000 pinchos servidos, superando las cifras de 2025. En esta edición participan 24 locales con propuestas variadas y premios para las personas participantes.