Lamprea con un toque de glamour

La Festa da Lamprea de Arbo vivió ayer una de sus jornadas más concurridas en su LXVI edición, favorecida por una climatología que llevó a numeroso público a la localidad del Miño. El evento, considerado una de las citas gastronómicas más emblemáticas de Galicia, declarada de Interés Turístico Internacional, volvió a demostrar su capacidad de convocatoria histórica.

El pregón corrió a cargo del comunicador venezolano Boris Izaguirre, afincado en España, quien ofreció un discurso lleno de respeto y delicadeza, cargado de experiencias personales y referencias emocionales vinculadas al pez, a la comarca y a Galicia. Su intervención giró en torno a su relación con la lamprea y con el territorio de Arbo, Crecente y Melgaço, al que está ligado a través de su marido, Rubén Nogueira.

Comensales en la carpa de Arbomostra, ayer. / Anxo Gutiérrez

Izaguirre relató cómo fue la madre de su pareja, Conchi, quien le dio a conocer este pez «en la primera primavera que vivimos juntos». Recordó con cierto toque de humor su primer encuentro nocturno con una lamprea en la nevera: «Esa madrugada la lamprea y yo tuvimos nuestro 12 de octubre, fue el frío encuentro de dos culturas». A pesar de la sorpresa inicial, el pregonero subrayó el respeto que le inspira este animal, al que comparó con los mayores por su valor histórico y simbólico en la cultura gallega.

Durante su intervención, también destacó las particularidades culinarias de la lamprea, un producto que puede prepararse en su propia sangre, ahumado o en empanada. Reconoció que su primera experiencia no fue sencilla, pero celebró tener ahora una «segunda oportunidad» para disfrutarla con calma y apreciar sus matices gastronómicos.

Una cocinera prepara las cazuelas de lamprea. / Anxo Gutiérrez

El escritor calificó como un privilegio su presencia en Arbo y evocó la belleza del valle del Miño, un paisaje que contrastó con el río Orinoco, hasta entonces su principal referencia fluvial. Asimismo, hizo mención a elementos tradicionales como las pesqueiras y las rutas de senderismo, destacando el valor natural y cultural del entorno. El pregonero fue presentado por el alcalde, Horacio Gil Expósito.

Tras el pregón, Izaguirre acompañó a la corporación municipal en una visita a Arbomostra, el espacio central de la fiesta situado en la Praza do Mercado. En el acto estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellas el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño; la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue; la exministra Ana Pastor; el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; y el diputado de Turismo de la Diputación, Jesús Vázquez Almuiña, junto a varios alcaldes de la comarca como Nava Castro, Luis Piña, Marta Valcárcel, José Manuel Alfonso, Pablo Barcia o Julio César García Luengo.

Degustación de vinos

En esta edición, ocho bodegas locales participan en Arbomostra, ofreciendo degustaciones de los vinos de la zona hasta hoy domingo. Uno de los momentos más esperados tiene lugar cuando un restaurante de la localidad sirve lamprea en sus distintas elaboraciones tradicionales, maridadas con los caldos autóctonos. Las degustaciones comienzan sobre las 11:00 horas.

Cocineros y cocineras de Arbo muestran además las técnicas heredadas de generación en generación, consolidando este evento como un escaparate del patrimonio gastronómico local. La programación se completa con actuaciones musicales a lo largo del fin de semana, convirtiendo la carpa en un punto de encuentro cultural.

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Junto a las degustaciones en la carpa, también varios restaurantes de la zona se llenan de comensales estos días para rendir tributo a este pez milenario.