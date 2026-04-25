La coral Agarimos da Terra vuelve a cantar en casa

La coral Agarimos da Terra, que crearon en 1916 trabajadores del Balneario de Mondariz, regresa mañana, domingo, al lugar donde nació, con motivo del décimo aniversario de la recuperación de este legado musical. La histórica coral ofrecerá un concierto, a las 18.30 horas en el Teatro Infanta Isabel del establecimiento termal, en el que compartirá escenario con otras agrupaciones gallegas.

Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela, el Coro Aimil y Agarimos da Terra de Mondariz participarán en dicho encuentro, en el cual se pretende recordar el origen de estas agrupaciones, que surgieron a raíz de las Irmandades da Fala, que impulsaron los coros como instrumento de dignidad de la cultura y de la lengua gallega. En ese contexto nació Agarimos da Terra en el Balneario de Mondariz, que se mantuvo activo hasta la década de 1930, convirtiéndose en uno de los coros más prestigiosos de Galicia.

«En el año 2016, coincidiendo con el centenario de la formación histórica, nuevamente en el Balneario de Mondariz se realizó la presentación de una nueva formación coral que, con el mismo nombre, Agarimos da Terra, nació para darle continuidad al histórico coro», explica Kiko Chivite, uno de los impulsores de esta nueva etapa de la formación musical.

La agrupación celebra dicho concierto con motivo del décimo aniversario de su recuperación. Como novedad, incorporará a su repertorio una adaptación de la «Alborada de Rosalía», cuya partitura manuscrita fue obsequiada a Agarimos da Terra el 24 de septiembre de 1919 por Perfecto Feijoo, conocido como el padre de los coros gallegos y fundador de Aires da Terra a finales del siglo XIX.

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Continuando también con la labor de recuperación de la memoria del coro histórico, Agarimos da Terra presentará su nuevo estandarte, que reproduce la imagen de un gallo y el lema «Canta el gallo, el día llega», que ilustraba la portada del libro que, con el repertorio del coro histórico, se imprimió en el Balneario de Mondariz en 1920.