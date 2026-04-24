Saborotea
Ruta de desayunos en Ponteareas
Doce locales de Ponteareas participarán en una nueva edición de Saborotea, la ruta de desayunos que tendrá lugar del 25 de abril al 31 de mayo. Como novedad, dos de los locales adheridos a la ruta están situados en las parroquias, en Xinzo y Santiago de Oliveira, ampliando así el alcance de esta iniciativa de dinamización local.
Durante el evento, las personas participantes podrán degustar diferentes propuestas de desayunos y votar por su favorito a través de un sistema sencillo y accesible desde el teléfono móvil, capturando el código QR de cada pincho.
Para la alcaldesa, Nava Castro, dicha iniciativa «no solo busca potenciar el consumo en el comercio y en la hostelería local, sino también ofrecer un espacio de encuentro para la ciudadanía, fomentando la convivencia y la vida social alrededor de un momento tan cotidiano y espacial como es el desayuno».
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