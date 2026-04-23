Ponteareas transformará el aroma efímero de Corpus en una fragancia

Ponteareas celebrará dentro de mes y medio su día grande. La fiesta de Corpus Christi, que convierte a la villa del Tea en el centro de todas las miradas por la dimensión y creatividad de sus alfombras florales, declaradas Bien de Interés Cultural. Tanto el resultado final como en el proceso de elaboración de estos tapices efímeros se produce un ambiente aromático característico derivado de la combinación natural de las flores y elementos vegetales empleados en su confección. Precisamente con la intención de alargar el disfrute de esa experiencia sensorial efímera, el Concello de Ponteareas ha adjudicado la elaboración de una fragancia que recoja el olor de Corpus, con el objetivo de crear un aroma institucional exclusivo asociado a la Fiesta del Corpus Christi de Ponteareas. Dicho contrato, que salió a concurso público, ha sido adjudicado a la empresa Centurion Beauty Capital S.L., con sede en Betanzos, por cerca de 40.000 euros.

La creación de este aroma institucional permitirá al Concello de Ponteareas contar con un recurso promocional propio, identificable y diferenciado, que pasará a formar parte del patrimonio inmaterial promocional del municipio. Por eso, para la reproducción e interpretación de las notas olfativas características de las alfombras florales, el Concello sacó a licitación un contrato enfocado a profesionales especializados en la investigación y desarrollo de fragancias; proceso al que solo se presentó un solo licitador, Centurión Beauty Capital S.L.

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El proceso de creación de esta fragancia comprenderá la investigación y análisis de las notas olfativas presentes en las alfombras florales; la conceptualización creativa de la fragancia institucional; el desarrollo técnico de la formulación aromática; la elaboración de muestras y pruebas de validación; y la definición del perfil aromático final. En este sentido, cabe indicar que la «fórmula» resultante será cedida plenamente al Concello de Ponteareas, que tendrá en exclusiva los derechos de uso, reproducción y explotación de dicha fragancia. Esta constituirá un activo intangible de titularidad municipal, integrado en el patrimonio promocional del Concello de Ponteareas y destinado a su utilización continuada en las acciones de promoción cultural y turística del municipio. Además, está previsto proceder a su registro y protección de su «fórmula» con el fin de garantizar su titularidad institucional y preservar su carácter exclusivo como elemento asociado a la identidad del Corpus Christi de Ponteareas.