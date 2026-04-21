Patinaje artístico
El grupo Show Junior del CPA Condado logra el pasaporte a la Copa del Mundo
El grupo Show Junior de patinaje artístico del CPA Condado ha conseguido clasificarse para la Copa del Mundo, que se celebrará a finales de mayo en Italia. El Show Junior consiguió el pasaporte para el campeonato mundial tras su destacada actuación en el Campeonato de España de Show Junior, con su coreografía «Reina Eterna», que tuvo lugar en Alcoy. Este éxito es extensible a los grupos Grande y Pequeño del CPA Condado, que también alcanzaron la clasificación internacional.
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