Luis Piña pide en el Congreso el fortalecimiento de los concellos

El alcalde de A Cañiza y diputado del PSdeG, Luis Piña, ha impulsado en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados una iniciativa destinada a mejorar la eficacia y el funcionamiento de los pequeños municipios. La proposición no de ley, que ha sido aprobada, plantea revisar la normativa que afecta a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de reforzar su capacidad de gestión, optimizar recursos y garantizar la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad.

Durante el debate, Piña explicó que la propuesta se articula en torno a tres ejes principales. En primer lugar, abogó por reforzar la cooperación entre administraciones a través de programas que permitan mejorar la eficiencia. En este sentido, incidió en que «no se trata de gastar más, sino de gestionar mejor lo que tenemos», apostando por coordinar esfuerzos y evitar duplicidades que lastren la acción pública.

El segundo eje se centra en garantizar el apoyo de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes. El diputado quiso ser claro para evitar interpretaciones erróneas: «Cooperar no es tutelar. Ayudar no es intervenir». Según defendió, esta colaboración no resta autonomía a los municipios, sino que la refuerza, ya que permite que puedan desarrollar sus competencias con mayores garantías. «No hay mayor falta de autonomía que la de un ayuntamiento que quiere prestar un servicio y no puede por falta de medios», subrayó.

En tercer lugar, la iniciativa propone impulsar herramientas de planificación y coordinación que faciliten compartir experiencias de éxito entre territorios. El objetivo es que aquellas políticas o modelos que funcionan en un municipio puedan aplicarse en otros con características similares, favoreciendo así una gestión más eficaz y homogénea.

El diputado cañicense insistió en que toda la propuesta se sustenta en una premisa clara: el respeto a la autonomía municipal. «Son los municipios quienes deciden sus prioridades; nosotros contribuimos a que puedan llevarlas a cabo en mejores condiciones», afirmó, defendiendo un enfoque basado en la cooperación institucional.

Asimismo, destacó que la iniciativa nace del conocimiento de la realidad municipal y de la voluntad de ofrecer respuestas útiles y aplicables desde el corto plazo. Frente a grandes reformas estructurales, el diputado apostó por medidas concretas con impacto directo en el día a día de los ayuntamientos. «Lo que necesitan los municipios no son más diagnósticos, sino herramientas que funcionen», recalcó.

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En la recta final de su intervención, Piña vinculó esta propuesta con el reto de la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. A su juicio, fortalecer los municipios pequeños es esencial para garantizar que vivir en el medio rural sea una opción viable.