Ocho conciertos de música religiosa

El Ciclo de Música Religiosa de Barcia de Mera celebrará su décimo octava edición entre el 25 de abril y el 12 de septiembre en la iglesia de San Martiño de Barcia de Mera, en Covelo. La programación incluye ocho conciertos, siendo la actuación inaugural a cargo del cuartero Ars Bohemia.

El dúo de arpa y flauta Raña y Barreiro actuará el 9 de mayo; el barítono Luis Cansino y Arabel Moragüez al piano, el 6 de junio; en julio, el día 4, será el concierto de viola de Sara Ruiz, y el día 25, tendrá lugar la representación de «Vida Retirada», basada en la obra de Fray Luis de León.

En el mes de agosto, el día 15 actuarán la soprano Ana Melkhova y la pianista Paula Gago, y el día 29, Cum Altum-Sound the Trumpet Clarines. Por último, el ciclo se cerrará el 12 de septiembre con el concierto de clausura a cargo de Vox Stellae.

Todos los conciertos comenzarás a las 20.00 y, debido al aforo limitado, será necesario realizar reserva previa. La organización fija un precio de 10 euros por concierto.

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El ciclo se presentó ayer en Mondariz Balenario y contó con la presencia del director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; el alcalde de Covelo, Jan Pablo Castillo; y el presidente de la Asociación Cultural Ciclo de Música de Barcia de Mera, José Rafael Antela, entre otros.