Educación y urbanismo
La infancia piensa la Ponteareas del futuro
Alumnado de los colegios de Ponteareas participan en el proyecto «A Vila do Mañá», una iniciativa en la que trabajarán junto a arquitectos de la Universidad de A Coruña para elegir sus lugares favoritos del espacio público
J. Bernárdez
El alumnado de Ponteareas tendrá trabajo extra durante este tercer trimestre. Niños y niñas participarán en el proyecto «A Vila do Mañá», que promueve la asociación que lleva el mismo nombre y que trabaja junto al Grupo de Investigación en Composición e Patrimonio Arquitectónico da Universidade da Coruña. El proyecto busca que las nuevas generaciones valoren su patrimonio material e inmaterial y desarrollen un espíritu crítico sobre el hábitat que ocupan.
Durante el tercer trimestre, el alumnado trabajará con un equipo de arquitectos de la Universide da Coruña con el objetivo final de elegir su lugar favorito de Ponteareas. Para ello, junto a un marco dorado, niños y niñas recorrerán el espacio público seleccionando elementos significativos de su día a día, sobre los que luego reflexionarán.
La primera sesión se realizó frente a la casa consistorial, donde escolares de 6º de Primaria del CEIP Fermín Bouza Brey fueron recibidos por la alcaldesa y los concejales de Juventud, Urbanismo y Educación. Este último destacó que «escuchar a la infancia es clave para construir una villa más participativa y adaptada a la ciudadanía».
El proyecto, que fue galardonado el año pasado con la máxima distinción en la categoría de «Pedagogías» de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU), se desarrollará en tres sesiones. La primera, saliendo a la calle para capturar los lugares de interés para la infancia y la juventud; la segunda, en el propio centro educativo, donde diseñarán la acción final; y la tercera, con la materialización de su propuesta de villa ideal. Todas sus ideas quedarán plasmadas en una publicación final que recogerá la aportación de todos los centros educativos.
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