El concurso Talento Xove recibe casi 800 participantes

El Concello de Ponteareas ha cerrado el plazo de inscripción de la tercera edición del concurso Talento Xove con récord de participación. Las inscripciones superan en casi trescientas personas los aspirantes a concursar en su próxima edición, alcanzando la cifra histórica de 767 participantes, de los cales casi medio millar son de Ponteareas, y 952 proyectos presentados.

La alcaldesa, Nava Castro, felicitó a la Concejalía de Juventud por lograr atraer al público joven, y agradeció «la confianza depositada por la juventud inscrita, que vuelve a demostrar el espíritu creativo, decidido y transformador de los jóvenes».

Por su parte, el edil de Juventud, Cristian Montes, puso en valor las novedades de esta edición, entre las que destacan las nuevas categorías de patinaje artístico y teatro, que se incorporan a las ya consolidadas modalidades de artes plásticas, arte urbano, cocina, cómic, fotografía, danza moderna, diseño de joyas, DJ, moda, monólogo, novela y poesía.

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Además, este año el concurso abrió sus puertas a los concellos vecinos del Condado, A Paradanta, A Louriña y Tui, reforzando su carácter comarcal y convirtiéndose en un espacio de encuentro para la juventud creadora del territorio.