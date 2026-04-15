O Folgoso reduce su consumo energético con paneles solares

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó el renovado túnel de O Folgoso, en la A-52, con motivo del remate de una ambiciosa obra de renovación energética impulsada por el Ministerio de Transportes, que supuso una inversión de 4,7 millones de euros. Dicha actuación redujo notablemente el consumo energético en el túnel más largo de Galicia.

Losada, que estuvo acompañado por el alcalde de A Cañiza, Luis Piña, del jefe de la Unidad de Carreteras, José Manuel Piris, y del responsable de la empresa contratista y del Centro de Control de Tráfico do Folgoso, destacó el salto de calidad, que convierte a este túnel en uno de los más eficientes de la red estatal de carreteras.

Las obras consistieron en la sustitución del antiguo alumbrado, de lámparas de descarga, por luminarias con tecnología led, la renovación del sistema de regulación y la equipación con una planta solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo. En total, se sustituyeron más de 3.000 luminarias entre los dos tubos del túnel, el centro de control y las salas técnicas.

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Por otro lado, la planta fotovoltaica instalada en la mediana de la autovía tras la salida del túnel en dirección a Ourense, consta de 1.200 paneles que inyectan toda la energía que necesita el túnel y el centro de control, que, por lo tanto, pasaron a un consumo cero.