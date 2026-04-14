Simula un robo en la casa de su expareja en As Neves y le sustrae 24.000 euros en metálico y 5.000 en joyas

Colocó una escalera debajo de una ventana de la casa de su expareja en As Neves para simular un robo, pero acabó entrando con las llaves para robar unos 24.000 euros en metálico y unos 5.000 euros en joyas. Es la conclusión inicial a la que ha llegado la Guardia Civil, que investiga ahora al autor de este hecho, un hombre sobre el que recaía además una orden de protección sobre la mujer que habría incumplido en varias ocasiones.

Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tui acudieron al lugar de los hechos, perpetrados recientemente, y obervaron que no se había usado la mencionada escalera, emplazada bajo un baño, para acceder al inmueble. A pesar de estar cortada la mosquitera del habitáculo, los uniformados determinaron que no existían indicios de que alguna puerta o ventana hubiera sido forzada.

Ello llevó a la Guardia Civil a indagar hasta conocer que la expareja de la víctima, de 52 años, poseía las llaves de la vivienda y conocía dónde se encontraban exactamente las joyas y el dinero, este último en un «lugar de difícil localización», expone la propia Benemérita en una nota de prensa.

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Para más inri, el varón mantiene una orden de protección que le prohíbe acercarse a la mujer a una distancia de menos de 200 metros, un extremo que ya habría desobecedido en varios momentos. La Guardia Civil de Tui lo investiga como supuesto autor de un delito de robo con escalo.