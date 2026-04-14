Los alfombristas piden un edificio dedicado al Corpus

El colectivo de alfombristas de Ponteareas ha solicitado al Concello ponteareano la cesión del edificio de la actual escuela infantil municipal, que quedará sin uso tras la construcción del nuevo centro, con el objetivo de crear el Centro de Interpretación del Corpus Christi y habilitar espacios de trabajo estables para los distintos tramos participantes, informó el presidente de la Asociación de Alfombristas de Ponteareas, Miguel Ángel García Correa.

La iniciativa está respaldada por todos los colectivos implicados y busca solucionar una carencia histórica de infraestructuras adecuadas para preparar y almacenar los materiales necesarios. Según explica García Correa, «en la actualidad, muchos grupos se ven obligados a recurrir a soluciones provisionales, lo que dificulta la organización de una tradición que requiere semanas de planificación y trabajo intensivo».

Tradicionalmente, los Portales del Corpus (espacios particulares en la entrada de los edificios) han servido como lugares de trabajo gracias a la colaboración vecinal. Sin embargo, «estos resultan insuficientes para una celebración que atrae cada año a miles de visitantes».

Los promotores consideran que el inmueble, calificado como equipamiento público y rehabilitado en 2019 con fondos europeos, puede transformarse en una infraestructura cultural permanente. El proyecto contempla una exposición estable, muestras temporales, talleres educativos y zonas destinadas a la preparación de las alfombras.

Asimismo, recuerdan que el Corpus Christi de Ponteareas es una Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial. Por ello, defienden que el Concello debe implicarse en su protección, garantizando la conservación y transmisión de esta tradición a las futuras generaciones.

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Además, han solicitado apoyo institucional a las administraciones autonómica y estatal, convencidos de que esta iniciativa reforzará el reconocimiento internacional del Corpus y dinamizará la actividad cultural y turística del municipio durante todo el año.