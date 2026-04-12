Arbo elige a Boris Izaguirre como pregonero de la lamprea este año

El escritor y comunicador Boris Izaguirre será el encargado de pronunciar el pregón de la LXVI Festa da Lamprea de Arbo, que se celebrará del 24 al 26 de abril. El acto tendrá lugar el sábado 25 a las 13.00 horas en la Plaza del Consistorio.

La fiesta contará también este año con la presencia de la Confrérie de la Lamproie Sainte-Terre, entidad que trabaja en la promoción de la lamprea, la defensa de su entorno natural y la organización de eventos vinculados a esta especie. La visita se enmarca en el hermanamiento que la localidad arbense mantiene con la francesa de Sainte-Terre. La alcaldesa y otros cargos de este municipio también asistirán a la fiesta de la lamprea.

La programación festiva dedicada al pez del río Miño arrancará el domingo 19 de abril con la Gala da Lamprea en el Centro Multiusos, que contará con la actuación de Uxía Senlle. Este evento servirá como antesala al fin de semana principal, que comenzará el viernes 24 con la apertura de Arbomostra 2026, un espacio dedicado a la promoción de los productos locales, donde la lamprea será la gran protagonista junto a los vinos de la D.O. Rías Baixas elaborados en Arbo y la artesanía de la zona.

El escritos y presentador venezolano Boris Izaguirre. / Europa Press

El sábado 25 se celebrará el tradicional Xantar da Lamprea, considerado el momento central para los amantes de la gastronomía, mientras que durante todo el fin de semana los asistentes podrán degustar este producto en distintas elaboraciones en Arbomostra, instalada en la Praza do Mercado.

Además, habrá verbenas a cargo de reconocidas orquestas y la participación de agrupaciones locales. Asimismo, se suman pasacalles, actuaciones tradicionales y propuestas dirigidas al público joven, configurando una oferta diversa.

El alcalde, Horacio Gil, destaca la evolución de esta celebración, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, nacida con el objetivo de poner en valor los recursos gastronómicos del municipio.

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El pregonero de este año es conocedor de la comarca. Alcanzó popularidad con el programa de televisión «Crónicas Marcianas» y ha desarrollado una amplia carrera en televisión con programas como «Lazos de Sangre» y «Prodigios». Colabora en Onda Cero y Cadena SER, y durante años escribió en El País. También ha participado en formatos como «MasterChef Celebrity».