Ponteareas busca con urgencia rematar las obras del centro

El Concello de Ponteareas ha puesto fin al contrato con la empresa que resultó adjudicataria de las obras de humanización de la avenida Constitución y del entorno de los Xardíns da Xiralda y calle Concha Brey «por demora grave y no justificada en el cumplimiento de los plazos contractuales». Ante esta situación, el Concello contrató por la vía de urgencia los trabajos restantes a una empresa local, con el fin de evitar más demoras en estas obras que afectan al corazón del centro urbano.

Según revela el anuncio de resolución del contrato, que fue adjudicado por más de un millón de euros, «una vez vencido el plazo inicial de ejecución y la ampliación posteriormente concedida, se constató un grado de ejecución de solo el 15,14% del importe total del contrato, sin que se produjese una recuperación efectiva del ritmo de la obra». Este mismo anuncio constata «la insuficiencia de medios personales y materiales, la persistencia de una situación próxima a la paralización material de la obra, el impago a subcontratistas y la grave afección al interés público, a la seguridad, a la accesibilidad, a los servicios básicos y al cumplimiento de los plazos de justificación de la actuación financiada en el marco del programa PON2030».

El Concello de Ponteareas adjudicó dicha obra a mediados de octubre del año pasado, con un plazo de ejecución de cinco meses, que ya venció a finales de marzo, sin que el resultado final de la obra estuviera, ni de lejos, cerca de ver la luz. Es por ello que la administración local se vio obligada a poner fin al contrato con la empresa adjudicataria este 1 de abril. Para evitar mayores agravios, el Concello contrató con urgencia a otra empresa para que rematara las obras, sin que estas se hayan visto paralizadas ni un solo día, explican fuentes del Ayuntamiento.

El ámbito de actuación de estas obras abarca un total de 4.343 metros cuadrados, que incluye las calles Rogelio Groba, Reveriano Soutullo, Virxe dos Remedios, Concha Brey y Avenida da Constitución. La intervención prevista contempla la ejecución de plataformas únicas con prioridad peatonal, salvo en la comunicación entre las calles Virxe dos Remedios y Conche Brey, donde se mantiene parte de la plataforma con un pavimento diferenciado que permita una circulación reducida de vehículos.

La actuación se completará con la integración de espacios verdes, la creación de itinerarios accesibles y seguros, la instalación de nuevo mobiliario urbano, la implantación de una iluminación más efectiva y acorde al nuevo uso y la renovación de las infraestructuras urbanas subterráneas, mejorando así tanto la eficiencia energética como la gestión del agua.

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El proyecto a ejecutar, presupuestado en 1,1 millones de euros, se trata de un reformulado de uno encargado por el anterior gobierno local en 2022.