Urbanismo
Salvaterra promueve un plan especial para construir un nuevo auditorio
Se proyecta en una parcela de casi 6.000 metros cuadrados, a los pies de la PO-414, en la entrada al municipio | Tendrá capacidad para 500 personas
El Concello de Salvaterra de Miño ha iniciado los trámites urbanísticos para construir un nuevo auditorio municipal con capacidad para entre 400 y 500 personas. Se localizará en la calle Miño, a los pies de la PO-414, fuera del límite del suelo urbano, en terrenos catalogados como rústicos, por lo que el Concello busca encajar urbanísticamente el proyecto a través de un Plan Especial de infraestructuras y Dotaciones (PIED), que ha iniciado su tramitación ambiental y ya se encuentra en periodo de consulta pública.
Según se justifica en el proyecto de este plan especial, analizadas las necesidades dotacionales de Salvaterra, el Concello acreditó la urgente necesidad de contar con un auditorio municipal con salas y aulas complementarias, con una capacidad de entre 400 y 500 personas. En este sentido, cabe apuntar que, en la actualidad, únicamente el salón de actos de la Casa de la Cultura ofrece un espacio similar al de un auditorio en Salvaterra, aunque con mucha menos capacidad. Así, desde el Concello se localizaron unos terrenos que considera óptimos para el emplazamiento de este nuevo equipamiento municipal sociocultural.
Los terrenos, ubicados en la entrada al municipio, todavía no son de propiedad municipal, por lo que será necesaria su expropiación o compra amistosa, en un plazo de seis meses contados desde la entrada en vigor del plan especial, tal y como se expone en la estrategia de actuación. En total, los terrenos están divididos en seis parcelas diferentes, que ocupan una superficie total de 5.971,20 metros cuadrados.
Una vez conseguidos los terrenos, el Concello deberá ejecutar las obras de urbanización pendientes en la red viaria, el ajardinamiento de los espacios libres y las redes de instalaciones previstas, que se desarrollarán en un año.
Finalmente, el último paso será la construcción de la edificación del centro sociocultural (auditorio), cuyo plazo de ejecución se estima en dos años.
Inversión millonaria
El estudio económico de todo el proyecto alcanza los cerca de 4,4 millones de euros. Este incluye el coste del suelo (casi 90.000 euros), la urbanización del entorno (652.000 euros), la construcción del edificio (3,3 millones de euros) y el amueblamiento del auditorio (324.000 euros).
Aunque las fuentes de financiación no se especifican en este plan especial, el Concello de Salvaterra logró, junto al Concello de Tui, fondos europeos a través de un Plan de Acción Integrado (PAI), en el que se incluía la construcción de un auditorio como una de las acciones a desarrollar.
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