Ponteareas inicia el desarrollo urbanístico del entorno del Eroski

El Eroski de Ponteareas ha iniciado las obras de urbanización de su entorno, lo que supone el último paso para su legalización definitiva, pues sobre el hipermercado pesaba una orden judicial de derribo desde 2008 que se salvó con la aprobación del PXOM. Las obras, que tienen un plazo de ejecución de un año, cuentan con una inversión de más de 1,1 millones de euros, asumidos íntegramente por Eroski, lo que permitirá transformar el actual suelo urbanizable en suelo urbano consolidado, posibilitando así la ampliación de la actividad comercial existente.

Además de garantizar su futuro, las obras de urbanización de este sector, SURBZ-T02 Eroski, dicha actuación supone un paso decisivo para la transformación urbanística de esta zona estratégica del municipio ponteareano, por la que pasa la carretera PO-403, en Angoares. Así lo explica la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas, indicando que «supone un avance muy importante para la ordenación urbanística de Ponteareas, ya que permite completar la trama urbana en un entorno clave, mejorando las infraestructuras, los accesos y la integración paisajística de la zona».

Según la edil, las obras permitirán ganar alrededor de 10.000 metros cuadrados de espacios libres, equipamiento y red viaria, además de la obtención de una parcela dotacional pública de 900 metros cuadrados y nuevas zonas verdes de 3.241 metros cuadrados para disfrute de vecinos y vecinas. Además, se creará un espacio para dar servicio a las autocaravanas; y también está prevista la construcción de una nueva rotonda de acceso al hipermercado.

La ordenación diseñada establece una sección de calle amplia, abierta y funcional, cuidando especialmente las soluciones de urbanización, el aumento del arbolado en el centro urbano y la integración en el entorno paisajístico. Asimismo, se incluyen condiciones específicas para garantizar las mínimas emisiones contaminantes y un tratamiento estético adecuado de los usos comerciales y compatibles.

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«Seguimos avanzando en un modelo de villa moderna, ordenada y preparada para el futuro. Esta obra es un ejemplo de nuestra estrategia de mejora continua de las infraestructuras, de los espacios públicos y de los servicios», valora por su parte la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro.