Carreteras
La Xunta destina un millón de euros a la PO-253
D.P.
La Xunta de Galicia está ejecutando obras de mejora en la carretera PO-253, que conecta Ponteareas con Pazos de Borbén. En total, se está actuando en 13 kilómetros, invirtiendo cerca de un millón de euros en todo el tramo. En este sentido, al tramo de Ponteareas le corresponden 568.000 euros.
Esta actuación da continuidad a las mejoras realizadas el pasado año por la Diputación de Pontevedra, que invirtió 710.000 euros en un proyecto centrado en la seguridad viaria ente Ponteareas y Pazos de Borbén. Aquel proyecto abarcó 11 kilómetros y permitió la instalación de sistemas de contención, la construcción de cunetas de seguridad y la mejora del drenaje de la vía.
Desde el Concello destacan la colaboración institucional.
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