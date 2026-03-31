Salvaterra dedica un parque infantil al pediatra Villalón

La corporación municipal de Salvaterra de Miño ha aprobado en pleno nombrar al parque infantil situado junto a la Casa de la Cultura como Parque Infantil Juan Luís Villalón Ríos, en homenaje al pediatra con el mismo nombre, que falleció en 2021, a los 66 años de edad, luego de una larga carrera profesional en Salvaterra y en toda la comarca.

Villalón inició su trayectoria profesional en el año 1979 y desempeñó su labor como pediatra en varios centros de salud de la comarca de Vigo, en el Hospital Vithas Fátima, en el Hospital Xeral y en diferentes consultorios. Destacó su labor en Salvaterra desde principios de los 80, cuyo consultorio mantuvo abierto hasta unos meses antes de su fallecimiento. Su apego con Salvaterra fue tal que durante unos años residió en este Concello.

Noticias relacionadas

Ahora, en reconocimiento a su trabajo y cercanía con sus pacientes infantiles, el equipo de gobierno de Salvaterra propuso a la corporación poner el nombre del pediatra al parque infantil localizado junto a la Casa de la Cultura, que ha sido renovado recientemente, con el objetivo de que «esta figura tan representativa durante tantas generaciones siga viva entre los más pequeños del municipio».