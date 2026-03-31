Homenaje
Salvaterra dedica un parque infantil al pediatra Villalón
El pleno aprueba por unanimidad la propuesta de Alcaldía de poner su nombre al espacio de juego renovado junto a la Casa de la Cultura
Judit Bernárdez
La corporación municipal de Salvaterra de Miño ha aprobado en pleno nombrar al parque infantil situado junto a la Casa de la Cultura como Parque Infantil Juan Luís Villalón Ríos, en homenaje al pediatra con el mismo nombre, que falleció en 2021, a los 66 años de edad, luego de una larga carrera profesional en Salvaterra y en toda la comarca.
Villalón inició su trayectoria profesional en el año 1979 y desempeñó su labor como pediatra en varios centros de salud de la comarca de Vigo, en el Hospital Vithas Fátima, en el Hospital Xeral y en diferentes consultorios. Destacó su labor en Salvaterra desde principios de los 80, cuyo consultorio mantuvo abierto hasta unos meses antes de su fallecimiento. Su apego con Salvaterra fue tal que durante unos años residió en este Concello.
Ahora, en reconocimiento a su trabajo y cercanía con sus pacientes infantiles, el equipo de gobierno de Salvaterra propuso a la corporación poner el nombre del pediatra al parque infantil localizado junto a la Casa de la Cultura, que ha sido renovado recientemente, con el objetivo de que «esta figura tan representativa durante tantas generaciones siga viva entre los más pequeños del municipio».
Suscríbete para seguir leyendo
- Esperar a heredar, la única esperanza de la mayoría de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad
- La crisis de la cerveza llega a Galicia con una caída del consumo inédita desde la pandemia por la inflación y el «sin alcohol» de los jóvenes
- El ‘renacido’ de Moraña, de demonio a ángel por su hijo: «Los que antes me odiaban ahora me felicitan por la calle»
- Operación limpieza en las termas públicas para poder reabrirlas en Semana Santa
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- Nueva oportunidad para acceder al plan del Concello de Vigo para rehabilitar viviendas: las ayudas se concentran en tres barrios y hay un plazo para pedirlas
- Investigado en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas