Interceptado en Crecente mientras trasladaba viajeros de forma ilegal

Un hombre de 43 años, vecino de Crecente, fue interceptado por la Guardia Civil de Arbo realizando un servicio de transporte de viajeros sin tener la habilitación para ello.

Los agentes tuvieron conocimiento de que había una persona que se dedicaba habitualmente a realizar servicios de transporte de viajeros sin tener título habilitante y realizando el mismo en su vehículo particular.

Tras una investigación de los hechos se procede a interceptar el vehículo con conductor y acompañante en la carretera EP-5005, término municipal de Crecente.

Constatando los agentes que en ese mismo momento estaba realizando un servicio, el cuál había sido contratado mediante llamada telefónica y habían acordado el precio de 40 euros.

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Por los hechos descritos el conductor se enfrenta a una infracción muy grave, contemplada en la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de transporte público de personas en vehículos de turismo de Galicia, contemplando sanciones de entre 2.000 y 6.000 euros.