La Fonte de Troncoso, de nuevo a la Valedora do pobo

El Grupo Municipal del PP de Mondariz-Balneario ha presentado una queja ante la Valedora do Pobo «por el abandono y la falta de mantenimiento de la Fonte de Troncoso», un bien municipal de valor histórico, patrimonial y termal. Los populares critican la inacción del gobierno local y recuerdan que durante el último año impulsaron varias iniciativas para su recuperación y protección como Bien de Interés Cultural, rechazadas por el BNG. También denuncian la falta de respuesta a sus escritos municipales, denuncia la portavoz Marisa Domínguez.

El PP solicita ahora que se investigue la actuación del Concello y se le inste a conservar la fuente y elaborar la documentación técnica necesaria