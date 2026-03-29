Cultura
La fiesta Sementeira e Música tendrá un día más este año
Se celebra los días 8, 9 y 10 de mayo en Corzáns (Salvaterra de Miño) y tendrá más de quince actuaciones
La fiesta Sementeira y Música de Corzáns, popular por incluir olimpiadas agrícolas y trabajos de siembra, incluirá este año un día más de programación, el viernes. Así, se celebrará en el área recreativa Muiño da Ponte de Corzáns los días 8, 9 y 10 de mayo.
En la presentación del evento participaron representantes de la Asociación Quinta do Piñeiro, así como la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel; el diputado de Cultura, Jorge Cubela; la cantante del grupo Bareixa, Iris Abril; y el líder de Caimán do Río Tea, Rafael Martínez. El portavoz de la fiesta, Gordillo Sousa, invitó a la participación y destacó el pregón, que estará a cargo de la Cofradía del Chuletón de Madrid, integrada por destacadas personalidades del periodismo y de las artes escénicas.
La fiesta incluye más de quince actuaciones musicales para todos los públicos. Estará la cantante Sés y repiten Festicultores y Caiman do Río Tea, entre otros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Hugo y Óscar, estudiantes de Vigo, representarán a España en la Olimpiada de Geología en Turín: «Es una ciencia que te permite conocer el mundo»