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La fiesta Sementeira e Música tendrá un día más este año

Se celebra los días 8, 9 y 10 de mayo en Corzáns (Salvaterra de Miño) y tendrá más de quince actuaciones

Algunos asistentes a la presentación en el Pazo das Barreiras.

Algunos asistentes a la presentación en el Pazo das Barreiras. / Juan Carlos Pérez

Gabino Porto

Salvaterra de Miño

La fiesta Sementeira y Música de Corzáns, popular por incluir olimpiadas agrícolas y trabajos de siembra, incluirá este año un día más de programación, el viernes. Así, se celebrará en el área recreativa Muiño da Ponte de Corzáns los días 8, 9 y 10 de mayo.

En la presentación del evento participaron representantes de la Asociación Quinta do Piñeiro, así como la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel; el diputado de Cultura, Jorge Cubela; la cantante del grupo Bareixa, Iris Abril; y el líder de Caimán do Río Tea, Rafael Martínez. El portavoz de la fiesta, Gordillo Sousa, invitó a la participación y destacó el pregón, que estará a cargo de la Cofradía del Chuletón de Madrid, integrada por destacadas personalidades del periodismo y de las artes escénicas.

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La fiesta incluye más de quince actuaciones musicales para todos los públicos. Estará la cantante Sés y repiten Festicultores y Caiman do Río Tea, entre otros.

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