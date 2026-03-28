Gastronomía
Ruta de pinchos en abril en 24 locales de hostelería de Salvaterra
Podrán degustarse los jueves y viernes, a un precio único de 3 euros
El Concello de Salvaterra, en colaboración con el sector hostelero local, ya tiene todo preparado para la celebración de la tercera Ruta Pinchoterra, que se desarrollará los jueves y viernes entre el 2 de abril y el 1 de mayo en 24 establecimientos de hostelería de la villa.
La presentación oficial de esta cita gastronómica tuvo lugar en el establecimiento ganador de la pasada edición, La Ojiva Gastronómica. En el encuentro, los hosteleros participantes dieron a conocer y ofrecieron una degustación de sus propuestas para esta tercera edición, consolidada ya como un importante reclamo tanto para los vecinos y vecinas como para visitantes de los concellos limítrofes.
En esta edición, serán diez días en los que el público podrán recorrer los 24 establecimientos participantes y degustar sus creaciones, ideadas especialmente para el evento. Se trata de pinchos elaborados, con un precio único de 3 euros, que se podrán consultar en la página web oficial de la ruta, pinchoterra.concellodesalvaterra.com, así como la información sobre horarios y localizaciones.
Como novedad, en esta edición será necesario conseguir cuatro sellos diferentes en el pasaporte de la ruta, además de votar por el pincho favorito y depositar la papeleta en las urnas habilitadas. De esta manera, podrán participar en el sorteo de distintos premios: vales de 200, 100 y 75 euros para consumir en los establecimientos adheridos, así como otros 34 premios adicionales.
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