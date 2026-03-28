Deporte
A Cañiza apoya al club local de balonmano con 20.000 euros
A Cañiza
El Concello de A Cañiza renueva su compromiso con el deporte con la firma del quinto convenio oficial de colaboración con el Club Balonmano Cañiza, por el que apoya a la entidad con una aportación de 20.000 euros anuales, así como el derecho de uso y explotación del pabellón municipal Carballo do Marco, y el acceso a diferentes vías de financiación para el desarrollo de sus actividades a lo largo del año.
El alcalde, Luis Piña, y el presidente del Club, Marcos Estévez, formalizaron dicho convenio, que también permite al Balonmano Cañiza a generar ingresos propios mediante la venta de entradas, cuotas de las escuelas deportivas, explotación de publicidad en las instalaciones y otras iniciativas vinculadas a su actividad.
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