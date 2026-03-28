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Política

El BNG reclama en el Senado la mejora de la Nacional-120

D. P.

Ponteareas

Una delegación del BNG mantuvo una reunión con representantes de la Plataforma de la N-120 para abordar «la situación de bloqueo que sufre el proyecto de mejora de esta vía a su paso por Ponteareas». Como resultado de la misma, la senadora del BNG, Carme da Silva, avanza que la organización nacionalista demandará en la Costes del Estado el desbloqueo y el impulso de este proyecto constructivo tras un año de parálisis por parte del Ministerio de Transportes.

En el encuentro participaron, además de la senadora nacionalista, la diputada en el Parlamento gallego y concejala de Ponteareas, Cristina Fernández Dávila, y el portavoz Miguel Bouzó, así como representantes de la Plataforma de la N-120.

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