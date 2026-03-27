Urbanismo
Proyectan una nueva área comercial en la zona de O Reiro, en Ponteareas
La Xunta de Galicia ha dado el visto bueno ambiental a la nueva área comercial de Ponteareas que promueve la mercantil Nieto y Cid SL. en los terrenos localizados detrás del Complejo Deportivo Álvaro Pino, en la zona de O Reiro. Para ello, se ha impulsado un plan parcial del sector de suelo urbanizable industrial SURBZ-T-01 con el objetivo de establecer la ordenación del referido ámbito para iniciar su desarrollo.
La ordenación afecta a una superficie de 6.426 metros cuadrados, clasificada en el PXOM como suelo urbanizable de uso global terciario-comercial, localizada en la salida noroeste de la villa. El borrador propone ajustar el ámbito e incorpora una parcela de 365 metros propiedad del promotor y que completar el sector por el nordeste. En la parte alta del ámbito se levantará un establecimiento comercial, mientras que la parte baja se reserva para zona verde y equipamiento.
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