Las obras de peatonalización de A Cañiza salen a concurso

El Concello de A Cañiza por fin ha sacado a licitación las obras de humanización de la calle Antonio Facorro, desde la EP-5003 hasta la N-120, cuyo proyecto se realizó en 2022 y que ha tenido que ser actualizado por el tiempo transcurrido desde entonces. En este sentido, se incorpora al proyecto un sistema de control de estacionamiento mediante lectura de matrículas, destinado a supervisar el cumplimiento de los tiempos máximos de carga y descarga establecidos. Las obras salen a concurso por 1,2 millones de euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de once meses.

El principal objetivo de la obra es peatonalizar una superficie de 4.105 metros cuadrados, que conecta espacios importantes, como son la Plaza Mayor, el parque central o el mercado municipal. Así pues, si en la actualidad el espacio reservado al vehículo a motor en la calle objeto de esta renovación es de 3.137 metros cuadrados; tras las obras, este espacio se reducirá a 1.492. Esto será posible con la eliminación de uno de los carriles de circulación, dejando la calle con un carril de sentido único, que circulará por un espacio de tráfico compartido con prioridad peatonal en todo el ámbito.

También se eliminarán plazas de aparcamiento, aunque se ha tenido en cuenta la presencia de locales comerciales en la calle, por lo que se reservan varias zonas de carga y descarga de vehículos, que se controlarán con un sistema de lectura de matrículas que pretende actuar como medida disuasoria del estacionamiento indebido y como refuerzo del carácter peatonal que va adquirir este ámbito tras la actuación proyectada.

La actuación, que consta de una inversión total de más de 1,2 millones de euros, será financiada mayoritariamente a través de fondos de la Diputación de Pontevedra. Así, el ente provincial aportará 977.000 euros, de los cuales 700.000 euros proceden del Plan Extra y 277.000 euros del Plan + Provincia. Los 277.000 euros restantes serán aportados por el Concello de A Cañiza.

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Entre las actuaciones que se llevarán a cabo en el vial destacan la reordenación de espacios; la renovación de los servicios urbanos de abastecimiento, saneamiento, drenaje y alumbrado; la ejecución del pavimento de la nueva ordenación diseñada, combinando hormigón coloreado con losas de piedra; y la instalación de mobiliario, como bancos, arbolado y jardines para acondicionar el entorno.