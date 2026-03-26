Ponteareas abre el plazo para participar en la ruta Saborotea

Ponteareas abre el plazo de inscripción para participar en una nueva edición de Saborotea, la ruta de desayunos que se celebrará entre el 25 de abril y el 31 de mayo, convirtiendo a las mañanas de Ponteareas en un punto de encuentro alrededor de la gastronomía. Los locales de hostelería que quieran participar pueden inscribirse a través de comercio@ponteareas.gal, desde el 3 al 16 de abril.