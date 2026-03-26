El IES de Salvaterra celebra el Día del Árbol con una plantación

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, participaron ayer en el proyecto de IES de Salvaterra para la plantación de especies frondosas con motivo del Día del Árbol. Escolares de 2º y 3º de la ESO plantaron en una finca municipal anexa al centro con la ayuda de cuadrillas forestales.