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El IES de Salvaterra celebra el Día del Árbol con una plantación

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, participaron ayer en el proyecto de IES de Salvaterra para la plantación de especies frondosas con motivo del Día del Árbol. Escolares de 2º y 3º de la ESO plantaron en una finca municipal anexa al centro con la ayuda de cuadrillas forestales.

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