Una comarca como objetivo

Más de 40 especialistas en información turística de España y Portugal participan desde ayer en en el congreso-fam trip Latente, en los concellos de Condado-Paradanta, una cita diseñada para mostrar, desde dentro, el potencial turístico, gastronómico, patrimonial y productivo de este territorio. Los asistentes están conociendo algunos de sus principales recursos y experiencias singulares, en una propuesta que combina paisaje, tradición, producto local e identidad.

La primera jornada del encuentro arrancó con un desayuno networking de bienvenida en el Balneario de Mondariz, punto de partida de una programación pensada para ofrecer una visión completa de la comarca. Desde allí, los participantes se desplazaron hasta Arantei para visitar una de las pesqueiras de lamprea del río Miño, uno de los elementos más representativos de la cultura fluvial de la zona. La visita, guiada por Oitavén Life, permitió profundizar en la historia de este pez ancestral, en su estrecha vinculación con el territorio y en las artes de pesca tradicionales .

Tras esta inmersión en el patrimonio natural y etnográfico, el grupo continuó su recorrido en As Neves, donde conoció de cerca la tradición vitivinícola del Condado en la bodega Señorío de Rubiós. Allí, el bodeguero Paco Arensa y el presidente de AGASU, Juanjo Figueroa, condujeron una cata comentada de cuatro vinos, entre ellos un tinto Rías Baixas, reflejo de la personalidad y diversidad enológica de esta subzona.

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La comida networking tuvo lugar en el Hotel Restaurante Nande, con un cóctel elaborado a base de productos de proximidad. Ya por la tarde, el programa se completó con una visita al ponteareano Castro de Troña, una cata de aguas en la Fuente da Gándara de Mondariz Balneario y una ruta guiada. El programa continua hoy en Ponteareas con un acto abierto al público a las 12.00 horas, en el que diferentes productores locales reivindicarán la calidad de alimentos emblemáticos como el requeixo, la miel, las rosquillas, los kiwis, los pementos de Guláns o el café y el chocolate.