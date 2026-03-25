Zona Franca destinará 42 millones para crear el polígono de A Cañiza

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el delegado del Consorcio de Zona Franca en Vigo, David Regades; y el alcalde de A Cañiza, Luis Piña, firmaron ayer el protocolo que compromete a las tres administraciones a impulsar el polígono industrial de O Vieiro, en A Cañiza. El futuro parque creará más de 846.000 metros cuadrados de suelo industrial, en una localización estratégica, bien conectada con el puerto de Vigo y con la meseta, y en el centro de la Eurorregión. Se trata de una actuación estratégica, cuya financiación, que supera los 42 millones de euros, asumirá al cien por cien el Gobierno de España a través de Zona Franca.

El Concello de A Cañiza lleva años trabajando en este proyecto que, con la firma de este protocolo, coge impulso. Este recoge el compromiso de Zona Franca de promover ante la Xunta la tramitación de un Plan Estructurante de Ordenación de Suelo empresarial (PSEOSE), solicitando previamente la declaración de interés autonómico. Por su parte, el Concello colaborará en la tramitación y aportará la documentación necesaria, mientras que la Consellería de Economía e Industria asumirá la tramitación urgente del plan, conforme a la normativa vigente.

Previamente, la Xunta realizó una modificación en la Lei do Solo de Galicia a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos de 2026, adaptando el marco normativo para permitir que una entidad de ámbito estatal como el Consorcio de Zona Franca pueda promover directamente ante la administración autonómica un Plan de Interés Autonómico. Es por ello que el alcalde, Luis Piña, agradeció el apoyo de la Xunta y del presidente gallego, Alfonso Rueda, en este proyecto, que definió como «un buen ejemplo de colaboración institucional cuando funciona».

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La actuación se desarrollará en dos fases: una primera de cerca de 517.000 metros cuadrados y una segunda de casi 330.000 metros cuadrados, lo que permitirá adaptar la ejecución a la demanda empresarial. Se estima que el parque empresarial pueda generar alrededor de 1.200 empleos directos, alcanzando hasta 1.800 puestos de trabajo indirectos.