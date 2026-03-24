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Recreación del Vía Crucis en Salvaterra

Vecinos de Salvaterra y As Neves recrearán un año más el Vía Crucis en el recinto amurallado de Salvaterra, el próximo domingo, 29 de marzo, a las 18 horas. Decenas de vecinos representarán los últimos días de Jesucristo hasta su crucifixión, recreando el juicio ante Poncio Pilato y hasta su posterior resurrección.

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