Recreación del Vía Crucis en Salvaterra

Vecinos de Salvaterra y As Neves recrearán un año más el Vía Crucis en el recinto amurallado de Salvaterra, el próximo domingo, 29 de marzo, a las 18 horas. Decenas de vecinos representarán los últimos días de Jesucristo hasta su crucifixión, recreando el juicio ante Poncio Pilato y hasta su posterior resurrección.